Corriere Fiorentino: Iachini ai saluti

Nella prima pagina del Corriere Fiorentino si parla anche della scelta del futuro allenatore da parte della Fiorentina: “Iachini ai saluti, si avvicina Gattuso“. Sommario: “Oggi a Cagliari per la salvezza aritmetica, l’allenatore viola: ‘Prendo la mia strada’”. A pagina 10 si legge: “Iachini saluta”. Sommario: “L’annuncio alla vigilia del Cagliari: ‘Andrò per la mia strada, giusto così'”. A pagina 11: “Commisso accelera: avanti su Gattuso ma non è ancora chiusa”.