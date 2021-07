Corriere Fiorentino: Il coinvolgimento che ha fatto male a Prandelli

A pagina 11 del Corriere Fiorentino, grande spazio stamani viene dato a: “Vamos Fiorentina“. Ovvero: “Insieme al River Plate è il club più rappresentato nella nazionale argentina arrivata in finale di Coppa America. E Gonzalez ha preso il posto a Di Maria“. In taglio basso un’intervista a Prandelli: “Quei mesi non hanno sporcato niente. Ero troppo coinvolto, ma sono fatto così”. Sottotitolo: “Cesare Prandelli e l’ultima volta in viola: “Con Firenze è una lunga storia d’amore”.