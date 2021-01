Corriere Fiorentino: Il messaggio di Prandelli alla società

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere Fiorentino: “Prandelli mette i paletti sul mercato”. All’interno, a pagina 11, si legge: “I paletti di Cesare”. Come sottotitolo: “Messaggio chiaro di Prandelli alla società: «Siamo una delle squadre con più malumori, non voglio gli scontenti di altri spogliatoi». Un trafiletto anche per la Lazio: “Immobile a rischio fino all’ultimo”. In taglio basso focus sulla Fiorentina femminile: “«In Europa siamo forti, ma serve un trofeo»”.

0 0 vote Article Rating