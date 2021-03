Corriere Fiorentino: Il mister-tifoso che si è preso la Fiorentina sulle spalle

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Divieto di sosta“. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima e si parla di lotta salvezza: “La corsa non è finita”. A pagina 3 invece leggiamo: “La solitudine di Prandelli. Il Mister tifoso che si è preso la Fiorentina sulle spalle”. Sottotitolo: “Uomo di campo, si è ritrovato a gestire le difficoltà del club”. In taglio basso il commento: “Cesare stai sereno (senza sottintesi)”. A pagina 4 c’è: “Vlahovic, Eysseric e gli altri: la riscossa arriva da lontano”. Di spalla sulla Fiorentina Femminile: “Ragazze viola senza più obiettivi: Cincotta va via?”.