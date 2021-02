Corriere Fiorentino: Il pressing di Pulgar, il cileno spinge per andarsene

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, il titolo sulla Fiorentina è eloquente: “Attenti a Dusan”. Sommario: “Rinnovo Vlahovic, l’obiettivo è evitare un altro caso Chiesa. Ultimo giorno di mercato: Pulgar vuole andare al Valencia“. A pagina 2 sul mercato c’è: “Il pressing di Pulgar”. Sottotitolo: “Il cileno spinge per la soluzione Valencia, ma i viola vedono sfumare l’alternativa Mandragora (al Torino). Pradè cerca l’idea last minute”. A pagina 3 leggiamo: “Vlahovic, stretta sul rinnovo per evitare un altro Chiesa. Ma l’agente per ora si nega”. A pagina 4 infine troviamo: “Milenkovic, si teme la stangata. Prandelli rimescola le carte”.

0 0 vote Article Rating