Corriere Fiorentino: Il tecnico sedotto e abbandonato che Pradè vorrebbe ancora

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo in grande sulla Fiorentina: “Tremano le gambe”. All’interno l’apertura è per: “In corsa sul baratro”. A pagina 3 invece troviamo: “E quel mini ritiro simbolico dopo le carezze della vigilia. E Rocco resta in albergo”. In breve: “Manita del Cagliari alla Primavera”. In taglio basso invece presente il commento: “La certa incertezza di un finale difficile”. A pagina 4 invece c’è: “Prima Juric e poi Gattuso, quanti incroci pericolosi”. Sottotitolo: “Domani contro il tecnico sedotto e abbandonato che Pradè vorrebbe ancora”.