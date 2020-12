Corriere Fiorentino: Il volto triste di chi fa temere un lungo addio

Sul Corriere Fiorentino di stamani, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Un inizio da paura”. Sommario: “Mai così male nelle prime nove gare con i tre punti. Con questa media la quota salvezza è un miraggio”. In taglio basso: “Nessuno corre di meno, quei dati che preoccupano Cesare”. Sottotitolo: “Il primato negativo in Serie A. Le cause? Infortuni, Covid e un mercato fatto all’ultimo momento”. A pagina 11 invece leggiamo: “Il volto triste di FR7 che fa temere un lungo addio”. Sottotitolo: “Ribery non incide più. Entusiasmo finito?”.

