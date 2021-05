Corriere Fiorentino: Inchiesta procuratori, c’è anche il nome di Castrovilli

A pagina 10 del Corriere Fiorentino, ampio spazio viene dato stamani a: “Panchina, la corsa è a quattro”. Sottotitolo: “Gattuso, Juric, Fonseca o Tedesco: sarà uno di loro il prossimo allenatore della Fiorentina“. Sommario: “Pradè al lavoro per ricucire con Ringhio ancora indeciso”. In taglio basso invece leggiamo: “Inchiesta procuratori, c’è anche il nome di Castrovilli“. Sottotitolo: “Sarebbe stato spinto da Bonucci a cambiare agente, cosa che però non è mai avvenuta”.