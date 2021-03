Corriere Fiorentino: Italia Nostra all’attacco del Viola Park

In prima pagina del Corriere Fiorentino, l’inserto locale del Corriere della Sera, si parla dello stop ai lavori per il centro sportivo della Fiorentina: “Italia Nostra mette il freno al Viola Park“. Sottotitolo: “Ricorso al Presidente della Repubblica per fermare il centro sportivo a Bagno a Ripoli“. E ancora: “Un anno senza pubblico: giù fatturato e risultati”. A pagina 7 si legge: “Italia Nostra all’attacco del Viola Park: ricorso a Mattarella per fermare i lavori”. Sottotitolo: “Gli ambientalisti: ‘enorme consumo di suolo’. Il sindaco Casini: ‘procedure corrette'”. A pagina 11: “Un anno di urla nel silenzio”. Occhiello: “L’assenza di pubblico sugli spalti sta pesando sia a livello sportivo che sui bilanci dei club. La Fiorentina ha perso quasi 9 milioni”. In taglio basso: “Si complica il recupero di Castrovilli per Benevento“. Sottotitolo: “Il numero 10 si allena ancora a parte. Nessun problema per Ribery, Bonaventura e Amrabat“.