Corriere Fiorentino: Italiano, rinnovo in ballo

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Rinnovo in ballo. Italiano, Fali Ramadani è il nuovo manager: gli scenari per i viola”.

A pagina 10 si legge: “Cambio di strategia”. Sommario: “Italiano sceglie Ramadani come manager: è il segnale che il mercato parla di lui. Il contratto fino al 2023 (con opzione) e l’attesa di una chiamata per il rinnovo”.

In taglio basso: “La tv di Vittorio, l’ultima fila con Batigol: i primi 50 anni di O Maestro Rui Costa”. Sommario: “Amatissimo dai tifosi, in viola è diventato uomo. Anche grazie ai litigi con Ranieri”.