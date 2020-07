A pagina 13 sul Corriere Fiorentino di oggi leggiamo un articolo incentrato sul possibile, prossimo allenatore della Fiorentina: “Viola al tavolo con Juric“. Di spalla sulla squadra che si accinge ad affrontare il Lecce: “Qualche ora di riposo in più per Ribery. Domani ci sarà”. In taglio basso invece c’è il ritorno sulla polemica che ha animato il dopo-Verona: “Chiesa, quel dito che sa tanto di addio”.

