Corriere Fiorentino: La Fiorentina? In silenzio, o quasi…

A pagina 11 del Corriere Fiorentino, in apertura troviamo sulla Fiorentina: “In silenzio o quasi”. Sommario: “Sulla Superlega la Fiorentina non ha preso una posizione ufficiale. L’unica voce contraria quella di Ribery sui canali social personali”. In taglio alto presente un trafiletto dal titolo: “Dirigenti, Iachini e squadra d’accordo: ritiro viola sospeso fino a domani”. In taglio basso presente un’intervista: “Di Livio: “Il calcio è per tutti, non di una elite. Ma oggi nessuno scenderebbe in C come me”.