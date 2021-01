Corriere Fiorentino: La scommessa persa dalla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Avanti Dusan!”. Sottotitolo: “Cagliari battuto (1-0): gol di Vlahovic e super Dragowski. La zona retrocessione si allontana. Mercato: ceduto Lirola”. A pagina 2 apertura per il match contro il Cagliari che mette in mostra Dragowski e Vlahovic: “La coppia vincente”. A pagina 3 leggiamo: “Duecento volte Prandelli: “Mi godo una grande gioia, ma sono troppo tifoso”. In taglio basso le pagelle: “Quarta affidabile, Biraghi spreca. Jack va e viene”. Per le donne arriva una sconfitta in finale di Supercoppa: “La Juventus batte le ragazze viola”. A pagina 4 sul mercato: “La scommessa persa di Lirola: via al mercato dei bocciati”. Di spalla il commento: “La svolta è arrivata (forse)”.

