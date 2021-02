Corriere Fiorentino: L’allenatore che piace a Commisso

In prima pagina sul Corriere Fiorentino in primo piano c’è: “Palla a Cesare“. Sommario: “La Fiorentina scivola al quindicesimo posto e le prossime tre partite diventano decisive ora i viola non possono più perdere punti. Gattuso in rotta col Napoli torna nel mirino”. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “Le finali di Prandelli”. Sottotitolo: “I viola scivolano al quindicesimo posto, ora tre partite da non fallire. Contro Sampdoria, Spezia e Udinese in palio ci sono punti pesanti”.

A pagina 3 uno sguardo al futuro: “L’orizzonte di Gattuso torna viola un anno dopo. Ma rimane Sarri”. E ancora: “Il tecnico del Napoli era già stato contattato, piace a Commisso“.