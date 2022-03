Corriere Fiorentino: Le partenze pesanti da evitare e i colpi per fare il salto

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutto d’un fiato”. Sottotitolo: “Due mesi alla fine del campionato e 9 partite ancora da giocare. Italiano punta a un posto in Europa. E c’è anche la Coppa Italia…”.

A pagina 2 leggiamo: “Una volata per quattro”. Sottotitolo: “Un quartetto di squadre in 4 punti, l’Europa si decide in questi due mesi. Soldi, prestigio, visibilità: ecco perché è decisivo tornare nelle coppe”. A pagina 3 invece c’è: “Partenze pesanti da evitare e colpi per fare il salto. Un mercato in stand by”. Sottotitolo: “Dal piazzamento passa la rosa del futuro: la sola Serie A non basta”.

A pagina 4 c’è un’intervista: “Ho avuto paura di non farcela, ora sono felice come a Firenze”. Ovvero: “I problemi di salute e la rinascita in Danimarca, Babacar si racconta”.