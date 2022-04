A pagina 11 del Corriere Fiorentino, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vizi e virtù”. Ovvero: “Tre 1-0 consecutivi in casa e pochi gol segnati, ma una difesa più solida: la metamorfosi viola”.

In taglio basso invece si dà uno sguardo ad un appuntamento importante per la stagione, anche se non è propriamente dietro l’angolo: “Coppa Italia, pronto l’esodo dei tifosi verso Torino”. I viola si giocheranno la qualificazione alla finale della competizione sul campo della Juventus.