Corriere Fiorentino: Lo Zielinski della Fiorentina

All’interno del Corriere Fiorentino di oggi, grande spazio, in chiave Fiorentina, viene dato a: “La prova del dieci”. Ovvero: “Castrovilli punta al rilancio, per lui Gattuso ha in mente un ruolo alla Zielinski: l’esame Moena”. E ancora: “Dal Portogallo voci sempre più insistenti su Oliveira viola”. In breve: “Dirigenti, sarà Burdisso ad affiancare Pradè“.