Corriere Fiorentino: Occasione Saponara

Sul Corriere Fiorentino di oggi a pagina 10, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Occasione Saponara”. Sottotitolo: “Ha la fiducia di Italiano che già lo ha rilanciato allo Spezia: può rimanere in viola”. In breve troviamo: “Mediacom è il secondo sponsor della Serie A” si parla di cifre versate alle società. In taglio basso sulla Fiorentina Femminile: “Adami saluta dopo 10 anni: “Firenze nel mio cuore”.