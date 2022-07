Sul Corriere Fiorentino di oggi, sulla Fiorentina l’apertura è per: “Ricomincio da tre”. Sommario: “Dopo due stagioni ai margini, per Amrabat sta per iniziare la stagione della verità. “Il fatto che il club dopo l’addio di Torreira abbia scelto di puntare su di me è gratificante”.

In breve, sul mercato: “Dodò “Sono felice”. Offerta per Igor”.