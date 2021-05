Corriere Fiorentino: Panchina bollente

In prima pagina sul Corriere Fiorentino questa mattina c’è il titolo: “Panchina bollente”. Ovvero: “Si apre una settimana decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Gattuso deve sciogliere i dubbi. Le alternative Inzaghi e Fonseca“. A pagina 2 viene ripreso il tema della prima: “I giorni della verità”. Sommario: “Nuovo allenatore, entro questa settimana Commisso dovrà decidere. Gattuso resta sempre in cima alla lista, dietro di lui Fonseca e Inzaghi“. A pagina 3 invece c’è: “Ed entra nel vivo anche la partita dei rinnovi, Vlahovic ancora in bilico”. In taglio basso un commento intitolato: “Quelle nuvole che vanno e vengono”.