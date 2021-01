Corriere Fiorentino: Pradè su El Shaarawy e Caicedo, ma prima servono le cessioni. Caso Callejon

In prima pagina del Corriere Fiorentino troviamo questo titolo sulla Fiorentina dopo il match col Bologna: “Era solo un sogno?”. E ancora: “L’effetto Juventus dura 15 minuti, con il Bologna finisce 0-0. Un palo di Ribery, poi zero tiri in porta. Da oggi il mercato”. Di spalla l’editoriale di Sandro Picchi: “A passo lento, troppo lento”. A pagina 2 apertura per l’incontro disputato col Bologna: “Ritorno sulla terra”. Sommario: “Un palo di carambola, poi nessun tiro in porta fino al 90′. I viola faticano a costruire. E la zona rossa rimane vicina”. A pagina 4 sul mercato: “Pradè su El Shaarawy e Caicedo. Ma prima servono le cessioni”. E ancora: “E Callejon è diventato un caso”.

