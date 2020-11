Corriere Fiorentino: Ribery salta la Coppa Italia

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, questo è il titolo: “Di male in peggio”. Occhiello “Nuovo modulo, zero risultati: il Benevento vince al Franchi. Prandelli duro: “La squadra non sa reagire alle difficoltà”. A pagina 2 sulla gara di ieri: “C’è poco da salvare”. Sottotitolo: “Cambia il modulo di gioco, ma il risultato rimane lo stesso. Squadra slegata e fragile: un solo tiro in porta in 90 minuti”. A pagina 3 invece ecco le dichiarazioni: “La delusione di Prandelli: “Alla prima difficoltà questo gruppo si sfalda”. A pagina 4: “Ennesimo infortunio per FR7: salterà l’Udinese in Coppa Italia”. E ancora: “Ribery fuori per fastidi muscolari: la seconda stagione viola sembra un calvario”. Di spalla infine l’editoriale di Sandro Picchi: “Senza corsa e senza testa”.

