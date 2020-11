Corriere Fiorentino: Stadio, l’ultima chiamata

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, campeggia questo titolo sulla Fiorentina: “C’è posta per te”. Ovvero: “Primo atto ufficiale per il “nuovo Franchi”: oggi la Fiorentina e Palazzo Vecchio invieranno una lettera al ministero. Commisso vuole sapere cosa davvero si può fare con la nuova legge”. A pagina 2 viene approfondito il tema stadio: “L’ultima chiamata”. Sottotitolo: “Progetto Franchi, lettera di comune e Fiorentina al ministero. Commisso vuole sapere cosa davvero è cambiato con la nuova legge”. A pagina 3: “Prandelli, inizio bomba: dal Benevento alla Juventus, una partita ogni tre giorni”. In taglio basso l’editoriale: “La campagna di Cesare per tornare Cesare”. A pagina 4 invece c’è un focus dedicato all’autobiografia di Mihajlovic: “Così bella e così ostile: Sinisa, Firenze e quei cori dalla Fiesole”.

