In prima pagina sul Corriere Fiorentino c’è questo titolo sulla Fiorentina e sulla prestazione di ieri: “Solo tre minuti”. A pagina 2 la cronaca e l’analisi della gara dei viola: “Come una sconfitta”. A pagina 3 invece troviamo: “Beppe chiede ancora tempo: “Margini per migliorare”. Ma torna l’ombra di Sarri”. A pagina 4 altre reazioni dal club viola: “Commisso rimane in silenzio. Pradè: “C’è ancora molto lavoro da fare”.

0 0 vote Article Rating