A pagina 5 sul Corriere Fiorentino di oggi leggiamo “Nuovo stadio, ecco i dossier con tutti i dubbi di Commisso”. A pagina 11 spazio dedicato al nuovo attaccante della Fiorentina, Kouame. L’articolo è intitolato: “Il sorriso del bomber”. In taglio basso infine sguardo al prossimo appuntamento con la Sampdoria: “E Duncan è pronto per l’esordio in campionato”.