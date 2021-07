Corriere Fiorentino: Un mercato in difesa

A pagina 11 del Corriere Fiorentino di oggi, sulla Fiorentina troviamo in apertura un pezzo dedicato al calciomercato e intitolato: “Un mercato in difesa”. Sommario: “Milenkovic e Pezzella ancora in bilico a Italiano serve un centrale. Lirola vicino al ritorno in Francia. Ipotesi Zappacosta. Il rinnovo di Vlahovic sempre più complicato”. In taglio basso: “Ecco Maleh, centrocampista tuttofare: “Vorrei rimanere, convincerò il Mister”.