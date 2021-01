Corriere Fiorentino: Una bordocampista per gli allenamenti della Fiorentina

In prima pagina del Corriere Fiorentino, troviamo questo titolo dedicato alla Fiorentina: “Il Barba-Drago”. Sottotitolo: “L’exploit del portiere col look da vichingo che vuole restare viola”. A pagina 11 sul portierone viola c’è un articolo intitolato: “La barba al palo”. Sottotitolo: “E’ Dragowski la nota più lieta della stagione. Settimo in Serie A per numero di parate è già pronto a rinnovare fino al 2025. E il suo look spopola: “Mi sento un vichingo”. In taglio basso sul mercato: “Saponara va allo Spezia, per non tornare. Il caso Cutrone passa dall’Inghilterra”. Infine una curiosità: “Una bordocampista durante gli allenamenti. Il club rinforza i social”.

