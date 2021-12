Corriere Fiorentino: Vlahovic, l’asta si alza ancora. Amrabat verso l’addio

In prima pagina sul Corriere Fiorentino viene dato grande risalto alla Fiorentina e alle sue vicende: “A passo di Dusan”. Sottotitolo: “I viola scalano la classifica sommergendo di gol gli avversari”.

All’interno del giornale in apertura troviamo: “L’Europa a suon di gol”. Sommario: “Dalla sconfitta di Empoli i viola viaggiano a una media di tre reti a gara. Merito del metodo Italiano: con lui 12 punti in più rispetto a un anno fa”. A pagina 3, sul mercato: “Dusan, l’asta si alza ancora. Amrabat verso l’addio, ma per Ikoné è quasi fatta”. E ancora: “Su Vlahovic ora tocca a Commisso. Per l’esterno manca la firma”. E infine: “Tifosi senza mascherina: 44 multe”.