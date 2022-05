Corrieredellosport.it: Italiano e gli episodi che penalizzano la Fiorentina

Quest’oggi non ci sono i giornali in edicola visto che il 1 maggio i giornalisti della carta stampata non hanno lavorato. Su Corrieredellosport.it leggiamo sul match di San Siro: “Il Milan resta in vetta: è Leao a stendere la Fiorentina“. Sottotitolo: “A San Siro decide una rete del portoghese nel finale (1-0): la squadra di Pioli rimane davanti all’Inter a tre giornate della fine e continua a sognare lo scudetto”.

Presenti anche le dichiarazioni dell’allenatore viola: “Italiano: “Reagito bene a un periodo complicato. Sfida alla pari col Milan”. E ancora: “Il tecnico: “Ultimamente siamo penalizzati dagli episodi”.