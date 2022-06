Corsi: “A meno che non arrivi una squadra molto più importante, Zurkowski vorrebbe restare all’Empoli”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a TMW di Szymon Zurkowski, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito nell’ultima stagione al club toscano.

“So che Accardi ha l’idea di vedere Pradè per parlarne. Poi non lo so, vediamo. È un giocatore che ha fatto bene, che potrebbe avere anche offerte da squadre più importanti dell’Empoli. Lui vorrebbe restare a Empoli a meno che non arrivi una squadra molto più importante e questo ci gratifica. Bisogna stare anche un po’ attenti: Empoli vuol dire stare bene e giocare, ma questo non è sinonimo di resa. I giocatori si devono sentire in discussione e in questo senso ci giochiamo l’allenatore nuovo. Abbiamo anche cambiato per questo. Io ho ritenuto che Zanetti potesse evitare l’appiattimento di qualche giocatore”.