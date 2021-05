Corsi: “Commisso? Quando è venuto a Empoli (scherzando) ci ha dato di carciofai. Quella sul Castellani è stata solo una battuta”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, intervistato dal Corriere Fiorentino, ha parlato anche del ritorno del derby con la Fiorentina e dei rapporti con il proprietario del club viola: “E’ presto per parlare di derby. Il rapporto con Commisso è ottimo, anche se quando è venuto a Empoli, scherzando, ci ha dato di ‘carciofai’ – glielo avranno suggerito – ma a noi fa piacere se i fiorentini ci danno di ‘carciofai’, è un valore avere origini avere origini contadine come quelle della mia famiglia, avere origini umili arricchisce. Commisso vuol comprare l’area del Castellani? No, la sua è stata solo una battuta”.