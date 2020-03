Corsi: “Impossibile ripartire con i campionati il 4 aprile. Dobbiamo portare avanti più progetti”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della ripresa dei campionati calcio dopo l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Ci sono delle proposte per quando ripartirà il campionato, ma non abbiamo la certezza che tutto si metta apposto velocemente. Dobbiamo portare avanti più idee e progetti per la ripresa del campionato. E’ impossibile ricominciare il 4 e il 5 aprile. Ci sono delle illazioni che provengono da alcune squadre in fondo alle classifiche che così facendo sperano di stravolgere i campionati. Per quanto mi riguarda, si può anche giocare fino ad agosto per stabilizzare i campionati. L’Europeo? Mi sembra impossibile poterlo giocare, i campionati hanno la necessità di potersi concludere”.