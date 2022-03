Corsi: “La Fiorentina mi ha chiesto se c’è la possibilità per uno uno spostamento temporaneo a Empoli. Zurkowski? Tra amici troveremo una soluzione”

Nella settimana che porta al derby tra Fiorentina ed Empoli, il presidente azzurro Fabrizio Corsi è intervenuto a RTV 38.

“La Fiorentina, tramite Barone e Pradè, mi ha chiesto se c’è la possibilità per un temporaneo spostamento al Castellani durante i lavori al Franchi. Io sarei onorato e felice di ospitare la società viola e questa sarebbe una bella cosa anche per la città. Futuro di Zurkowski? Il giocatore è bravo e all’Empoli è cresciuto. Ci sono riscatto e contro-riscatto, con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto e sicuramente tra amici troveremo un accordo. Per il momento non abbiamo parlato di Vicario”.