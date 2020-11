Corsi lancia Sarri: “Con lui le squadre giocano a calcio”

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi è intervenuto a Radio Bruno parlando di un possibile arrivo di Maurizio Sarri in viola:”Sinceramente ci parlo di rado, anche se lui è rimasto ancora in contatto con noi nonostante abbia raggiunto grandissimi livelli. Come persona è di grande spessore e penso proprio che faccia fatica a non lavorare. La sua migliore qualità è nell’allenamento settimanale e le sue squadre giocano a calcio, col pallone”.

E ancora: “E’ una persona straordinaria, molto seria. Quando è arrivato da noi ha avuto impatto sull’aspetto caratteriale. Quando l’abbiamo cambiato è perché ritenevamo che l’impatto fosse esaurito, ci sembrava che la squadra non lo seguisse”