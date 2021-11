Corsi: “Mi fa piacere il rapporto che si è sviluppato tra Empoli e Fiorentina. Seguo Italiano da molti anni, non mi sorprendono questi risultati”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista del derby di sabato contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Cinque giorni di riposo per recuperare sono tanti, il problema è capire come stanno i giocatori che nelle ultime ore sono stati male a causa di una gastroenterite che ci ha colpito. Al di là di questo, siamo contenti: la squadra è giovane e risponde bene sul campo”.

Corsi continua così: “Barone e Pradè sono stati a vedere Empoli-Genoa, ci siamo salutati. Mi fa piacere questo rapporto che si è sviluppato, che è quasi una sorta di collaborazione: abbiamo parlato di giocatori, ma non in chiave mercato. La Fiorentina? E’ una squadra con una precisa identità, seguo Italiano da molti anni e non mi sorprendono i risultati”.