Corsi non si nasconde: “Vicario, Asllani, Parisi e Viti? Uno o due partiranno in estate”

Quest’oggi sulle pagine de La Nazione è apparsa una lunga intervista al presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. Il numero uno azzurro ha avuto modo di parlare di alcuni dei temi che tengono banco in questo momento: dal futuro allenatore alle tante offerte ricevuto finora, tra cui quelle della Fiorentina per Vicario. Queste le sue dichiarazioni:

“Zanetti il sostituto di Andreazzoli? È un’idea, presto saprete. Lo abbiamo conosciuto quando era un giocatore. Da tecnico ha dimostrato di avere contenuti e verve, direi anche fame ed energia per fare una carriera importante. Che ne sarà dell’Empoli? La squadra non sarà smantellata. Vediamo intanto cosa succede con Vicario: se ne faremo a meno è perché prenderemo un altro portiere forte o con quelle potenzialità. Se ho già ricevuto offerte per Vicario,Asllani, Parisi e Viti? Uno o due verrà sacrificato, dipende anche da come si evolve il mercato. Abbiamo giocatori ambiti, possiamo comunque reinvestire e vogliamo costruire una squadra forte. Abbiamo fatto l’ultima stagione con otto-dieci prestiti, spero che quest’anno se ne facciano un po’ meno. In rosa abbiamo giocatori giovani che possono completarsi. E poi aggregheremo in prima squadra Degli Innocenti, Baldanzi e Fazzini. Il vivaio azzurro? Di solito, su un gruppo di 25 giocatori che vincono il campionato Primavera, almeno in 14 poi hanno una carriera a buoni livelli. Perciò dobbiamo anche tutelare il nostro patrimonio: a volte ci vengono offerti giocatori bravi e giovani ma se devono entrare in concorrenza con i nostri preferiamo valorizzare i ragazzi che abbiamo”.