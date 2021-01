Corsi: “Per il momento non c’è niente con le squadre di Serie A per i nostri giovani. Sul derby contro la Fiorentina…”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche su quello che potrebbe essere il mercato della squadra toscana e indirettamente anche su il giovane Ricci, obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole: “Per il momento non c’è niente, soprattutto per i giocatori con prospettiva di Serie A. Siamo contenti di essere la squadra più giovane del campionato, se non succede nulla andiamo avanti così”.

E poi ha aggiunto: “Il nostro sogno è ritrovare il derby contro la Fiorentina nel 2021? Noi vogliamo fare un campionato ambizioso, è fondamentale per noi valorizzare i giovani”.