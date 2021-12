Corsi: “Per me un onore e un piacere dare una mano alla Fiorentina e ospitarla a Empoli durante il restyling del Franchi”

A Radio Bruno ha parlato ai margini della cena di Natale organizzata dall’Ussi il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, commentando la possibilità che la Fiorentina giochi le proprie partite casalinghe al Castellani durante il restyling del Franchi. Queste le sue parole:

“Per me sarebbe un onore e un piacere dare una mano alla società viola, anzi mi dispiacerebbe se andassero a giocare altrove. Il nostro impianto è molto ridotto rispetto alle esigenze della Fiorentina, ma anche noi dobbiamo mettere mano al nostro stadio. Sarebbe un modo per unire ancora di più un legame già saldo con i Della Valle. Sarà una bella cosa per noi vedere da vicino la fiorentina, compatibilmente con i nostri impegni”