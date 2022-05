Corsi: “Per Vicario il prossimo step sarà in una squadra importante. E’ pronto per addossarsi maggiori responsabilità”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato così a Radio Toscana di Guglielmo Vicario, portiere accostato alla Fiorentina: “Il prossimo step lo deve fare in una squadra importante, così che possa misurarsi con una maglia più pesante e una responsabilità maggiore. Un conto è fare il portiere dell’Empoli, un conto è difendere i pali della Fiorentina. Che siano con i viola o che sia con la Lazio, lui arriverà a quei livelli perché ha fatto un campionato straordinario. Non ha un difetto particolare, anzi è un grande professionista che lavora curando tutti i particolari”.

E poi ha aggiunto: “Per il resto non voglio entrare nello specifico dei nostri giocatori, non sarei neanche obiettivo. Però ad esempio Fazzini, che ha giocato poco ma ha fatto una grande partita contro l’Inter in Coppa Italia, è un ragazzo interessante. Lui come altri giovani l’anno prossimo saranno in prima squadra in pianta stabile, e sono sicuro che ci regaleranno delle soddisfazioni”.

E infine: “Al momento non abbiamo necessità di vendere, ma probabilmente saremo costretti a farlo perché per alcuni giocatori arriveranno offerte importanti. Vorremmo cercare di non vendere tutti i nostri talenti, ma è ovvio che se bussa una big è difficile convincere un ragazzo a rimanere”.