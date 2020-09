Corsi: “Ricci per diventare un giocatore completo deve fare almeno un anno di Serie A”

A Radio Sportiva ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenendo anche sulla situazione di Samuele Ricci, obiettivo di mercato viola. Queste le sue parole: “Il ragazzo era risultato positivo al tampone, ma il test del giorno dopo era già negativo. Attualmente credo sia al 70% delle sue potenzialità, si deve irrobustire ancora tanto. Non lo dice, ma magari ci spera di andare altrove (ride ndr). Per diventare un giocatore completo deve almeno fare un campionato in Serie A”.

