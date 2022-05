Corsi: “Riscatteremo Vicario e poi valuteremo la situazione. Se me lo chiedesse il mio amico Lotito…”

Sembrava in un primo momento che l’Empoli non dovesse riscattare Vicario e invece il presidente Fabrizio Corsi a Radio Olympia ha rivelato che gli azzurri lo compreranno dal Cagliari:

“Lo riscatteremo dal Cagliari onorando l’accordo previsto, successivamente valuteremo la sua situazione. L’Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perché hanno richieste dall’Italia e dall’estero da club che disputeranno competizioni internazionali, tutti gli altri resteranno per crescere e migliorare insieme. La Lazio su Vicario? Se il mio amico Lotito me lo chiedesse con un’offerta giusta, sarei quasi contento…”.