Corsi: “Sarri? Alla Fiorentina potrebbe ripetere i successi di Napoli”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato così a Radio Crc di Samuele Ricci, cercato nell’ultima sessione di mercato dalla Fiorentina: “Lasciamolo tranquillo. Si è appena ripreso dalla positività dal Covid. Da lui ci aspettiamo un contributo decisivo per la nostra stagione. Mercato? Rimarrà con lui per tutto il campionato, ne riparleremo in estate“.

Corsi si sofferma poi sull’ipotesi di un arrivo di Maurizio Sarri alla Fiorentina: “E’ un grande allenatore, che lavora meglio con i giocatori che devono ancora raggiungere l’apice delle loro carriere. Se dovesse andare alla Fiorentina, potrebbe ripetere i successi ottenuti al Napoli“.