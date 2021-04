Corsi: “Voci su Dionisi? Mi danno noia, sia il Napoli che la Fiorentina in questo momento. C’è un giocatore della Fiorentina che si sta perdendo…”

Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto così a Radio Toscana: “Voci su Dionisi? Mi danno noia, capisco che è il gioco delle parti, ma Dionisi in questo momento allena l’Empoli. Mi sembra che sia il Napoli che la Fiorentina in questo momento abbiano degli obiettivi da portare a termine, quindi i giornalisti non fanno neanche il bene di Napoli e Fiorentina ad accostare Dionisi a queste due squadre. Sarri a Firenze è un sogno? Sarri è un professionista e da professionista valuta il posto di lavoro con le migliori condizioni. La Fiorentina ha un gruppo di calciatori validi, lavorando in una certa maniera si può fare bene. Anche se l’ambiente di Firenze è per sé un ambiente difficile, dove c’è pressione sia che si faccia bene, sia che si faccia male. La pressione è differente rispetto a Empoli chiaramente. Qua siamo una realtà di provincia e la tranquillità dell’ambiente ci aiuta tanto. A Napoli e a Firenze la cosa è più dura! C’è un giocatore della Fiorentina che si sta perdendo- non vi dico chi è- che ora non gioca nella Fiorentina e a me dispiace perchè a Empoli ci avrebbe fatto comodo e avremmo fatto il possibile per valorizzarlo”.