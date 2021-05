Corsi: “Vogliamo confermare Dionisi in panchina. Non credo che per Sarri ci sia differenza tra Firenze e Roma. Vlahovic…”

A Lady Radio ha parlato il presidente dell’Empoli, neo promossa in Serie A, Fabrizio Corsi. Queste le sue parole: “Per la prossima stagione vorremmo confermare sia l’allenatore Dionisi che il DS Accardi, anche i giocatori di talento con la promozione puntiamo a tenerli. Sono tifoso di Sarri e sinceramente ci sono rimasto male perché lo avevo già visto sulla panchina della Roma. Non credo che per lui farà differenza Roma o Fiorentina. Il colore della maglia e il contesto per lui vengono in secondo piano rispetto alla sua passione per il lavoro. Non credo possa avanzare gradi pretese per i giocatori”.

E su Vlahovic: “Non saprei che fare con lui. Non vorrei essere nei panni dei dirigenti viola, poi ovviamente il mio ambiente è molto diverso da quello di Firenze. I procuratori fanno il loro lavoro, non è giusto colpevolizzarli. Non posso pensare quale sia la loro situazione perché bisognerebbe vivere certi ambienti. A volte basterebbe non farli giocare se ci sono epiloghi spiacevoli, io a Empoli mi sono difeso così”.