Corteggiato da molti ma alla fine Italiano resta allo Spezia

Una salvezza per certi versi incredibile quella dello Spezia e di Vincenzo Italiano, grande protagonista della cavalcata dalla B fino alla permanenza, con una giornata d’anticipo. In tanti avevano fatto la bocca sul tecnico siciliano ma il futuro dell’allenatore dovrebbe essere ancora in Liguria: secondo Alfredo Pedullà infatti, in questi minuti nella sede del club spezzino sta andando in scena il meeting decisivo per la conferma. Un allenatore, Italiano, su cui aveva messo gli occhi anche la Fiorentina, come alternativa a Gattuso.