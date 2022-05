Corvino: “Bravo Italiano a valorizzare la rosa della Fiorentina. Nessuno mi ha fatto i complimenti per la A, ma rimango legato a Firenze”

Il direttore sportivo del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi anche sulla stagione del club viola.

“Qualificazione in Conference? All’inizio di questa stagione mi è stato chiesto quale fosse il valore della rosa e ho risposto che non era fatto male. Italiano è stato bravo perché è riuscito ad esaltare nel miglior modo possibile i giocatori a disposizione. Dalla Fiorentina nessuno mi ha fatto i complimenti per la promozione in Serie A, ma questo non vuol dire che uno non rimanga legato”.

Corvino si sofferma poi su Brancolini, acquistato dal Lecce dopo lo svincolo dalla Fiorentina: “L’ho portato a Firenze quando aveva appena quattordici anni. E’ un classe 2001, credo molto nelle sue possibilità che un giorno possano diventare potenzialità”.