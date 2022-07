Corvino bussa alla porta della Fiorentina per Nastasic: la trattativa può prendere il via in questi giorni

Il Lecce, con l’ex ds viola Pantaleo Corvino, avrebbe messo gli occhi sul difensore della Fiorentina Matija Nastasic. Il difensore serbo, che nella scorsa stagione ha giocato pochissimo, è con la valigia pronta per la partenza e starebbe cercando una nuova meta in Italia.

Corvino vorrebbe portare l’ex centrale del City in Salento per aggiungere esperienza alla squadra. La trattativa potrebbe essere avviata nei prossimi giorni, in modo che i viola possano mettersi alla ricerca di un altro sostituto per la difesa.