Corvino: “Con la Fiorentina il mio derby personale. Sarà una serie A di alto livello”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, intervistato da TMW, ha parlato della promozione del Lecce ma non solo: “Andremo ad affrontare un ‘animale’ diverso dalla B. So che cosa è la Serie A e la fatica che potrà fare il nostro club. Per raggiungere degli obiettivi, dovremo avere idee e tanto lavoro da fare. Ci dobbiamo provare in tutti i modi”.

Poi ha proseguito: “Sarà una Serie A di livello, perché stanno arrivando proprietà straniere che immettono capitali importanti. Mi aspetto una A migliore di quella che ho lasciato. Non poteva sempre vincere la Juventus, che si sta riorganizzando per aprire un altro ciclo. Quello contro la Fiorentina sarà il mio derby. Tra la mia Firenze e quella del Sud”.