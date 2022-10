Corvino: “Contro la Fiorentina sarà una partita particolare per me. I Viola arriveranno arrabbiati”

A TeleRama, il direttore tecnico del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato della prossima partita contro i viola in campionato, in programma il 17 ottobre. Queste le sue parole: “La prossima per me sarà una gara particolare per me, un vero e proprio derby tra passato e presente, tra la Firenze del nord e quella del sud. A Firenze ho sommato la maggior parte delle gare disputate in Serie A toccando anche il brivido della Champions League, in cui fui eliminato solo da un arbitraggio balordo. Dieci anni alla Fiorentina non li posso dimenticare, ma sono dieci anni anche con il Lecce, nella mia terra, e cerco solo di dare il meglio per questa società“.