Corvino: “Il Napoli non ci ha mai chiesto Milenkovic e credo che non siano interessati a lui. Chiesa invece…”

L’ex DS viola Pantaleo Corvino è intervenuto alla trasmissione Si Gonfia La Rete in onda su Radio Marte. Tanti i retroscena svelati dall’ex dirigente della Fiorentina: “Nel gennaio del 2019 ci arrivò un’offerta per Milenkovic, ma dicemmo di no al club inglese perché volevamo tenere tutti i giocatori più rappresentativi. Il Napoli non ha mai chiesto il difensore e per questo credo che non sia interessato a lui. Il club partenopeo voleva Chiesa, ma anche questa volta rispondemmo di no perché credevamo tanto in lui”.